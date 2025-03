Hochschulen: Mehr Seniorenstudenten an Bayerns Unis

Fürth (dpa/lby) - An den bayerischen Universitäten studierten zuletzt mehr Menschen ab 65 Jahren. Dennoch bleiben sie bislang aber ein überschaubares Phänomen, wie aus Zahlen des Bayerischen Landesamtes für Statistik in Fürth hervorgeht. So waren zum Wintersemester 2023/2024 361 Menschen ab 65 Jahren an den Universitäten eingeschrieben. Das sind 51 mehr als noch ein Jahr zuvor. Die Zahl der sogenannten Seniorenstudierenden steigt bereits seit dem Wintersemester 2019/2020 konsequent, wenn auch auf niedrigem Niveau.