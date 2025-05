Erfurt (dpa/th) - Ob eine Vorlesung in Geschichte oder Psychologie: An den Thüringer Universitäten haben sich im vergangenen Wintersemester mehr ältere Menschen als Gasthörer weitergebildet. Im Wintersemester 2023/24 seien 159 Gasthörer 60 Jahre und älter gewesen, teilte das Statistische Landesamt in Erfurt mit. Das seien knapp 65 Prozent aller Gasthörer gewesen. Im Vorjahr lag der Anteil mit 150 älteren Hospitanten bei 61,2 Prozent. Der älteste Mensch sei 90 Jahre alt gewesen.