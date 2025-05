Damit schließt sich die Linken-Fraktion der Forderung der Hochschulen selbst an. Thüringens oberster Hochschulvertreter Kai-Uwe Sattler, Präsident der TU Ilmenau, hatte das Land zu einer Kostenübernahme der Pensionsausgaben aufgefordert. Thüringen sei das einzige Land, in dem die Hochschulen für diese Ausgaben zuständig seien, so der Vorsitzende der Landespräsidentenkonferenz.