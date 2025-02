Freiberg/Weimar - Erstmals in ihrer langen Geschichte rückt eine Frau an die Spitze der Bergakademie Freiberg. Der erweiterte Senat habe Jutta Emes zur neuen Rektorin gewählt, teilte die Hochschule mit. Sie folgt auf Klaus-Dieter Barbknecht, der die Universität seit zehn Jahren geleitet hat. Die Amtszeit der 55-Jährigen werde im Sommer beginnen, hieß es. Sie hat bisher die Professur für Marketing und Medien an der Bauhaus-Universität Weimar inne.