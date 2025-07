Hochschulen: Jusos lehnen Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer ab

Jena/Erfurt (dpa/th) - Ungerecht und weltfremd - die Jusos in Jena lassen kein gutes Haar an dem Vorschlag, dass Ausländer aus nicht EU-Staaten in Thüringen Studiengebühren zahlen sollen. "Studiengebühren sind sozial ungerecht, gefährden das internationale Profil unserer Hochschulen und widersprechen dem Grundgedanken von Bildung als Menschenrecht", sagte Marcus Hansen, Sprecher der Juso-Hochschulgruppe Jena laut Mitteilung. In einer Situation, in der viele Studierende mit steigenden Mieten und Inflation zu kämpfen hätten, sei die Forderung "zynisch und weltfremd".