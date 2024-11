In Thüringen ist ein klassisches Jura-Studium nur an der Friedrich-Schiller-Universität Jena möglich. Dort gibt es bereits seit 2007 einen Bachelor in Rechtswissenschaften als Ergänzungsfach. Dadurch lassen sich neben einem Hauptfach noch Kenntnisse im öffentlichen Recht, im Straf- oder im Zivilrecht erlangen. Aktuell machen davon laut Sprecher 48 Studierende Gebrauch. Der Erfahrungsschatz könne auch bei der Einführung des neuen Studiengangs genutzt werden, sagte er.