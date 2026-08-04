Hochschulen: Hochschulen am Limit - Bündnis warnt vor weiteren Kürzungen

Dresden (dpa/sn) - Ein Bündnis aus Studierendenvertretungen und der Gewerkschaft ver.di hat eine Petition gegen weitere Kürzungen an Sachsens Hochschulen gestartet. Unter dem Titel "Hochschulen am Limit - Investitionen statt Sparpolitik" wird eine verlässliche Finanzierung gefordert, wie die Initiatoren mitteilten. Hintergrund sind die laufenden Verhandlungen über den Doppelhaushalt 2027/2028. Das Bündnis warnt vor den Folgen jahrelanger Unterfinanzierung: Sanierungsstau, weniger Lehrangebote, Einstellungsstopps und eine wachsende Belastung für Beschäftigte.