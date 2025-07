Hochschulen: Foyer und Seminarraum der Bauhaus-Uni Weimar besetzt

Weimar (dpa/th) - An der Bauhaus-Universität in Weimar haben Aktivisten nach Angaben der Hochschule einen Seminarraum und das Foyer im Hauptgebäude besetzt. Der Hochschulbetrieb sei nicht beeinträchtigt, sagte eine Sprecherin. Den Angaben nach startete die Besetzung bereits am Mittwoch. Einem Bericht der "Thüringer Allgemeinen" zufolge wollen die Besetzer erreichen, dass sich die Universitätsleitung für eine Rückführung der aus Jena stammenden und in Ungarn inhaftierten Person Maja T. einsetzen solle.