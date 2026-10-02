Hochschulen: Exzellenz-Status für Uni Jena - Landespolitik jubelt

Erfurt (dpa/th) - Der Exzellenz-Status für die Universität Jena löst Freude und Jubel in der Thüringer Landespolitik aus. "Das ist ein herausragender Erfolg für die Friedrich-Schiller-Universität, für Jena und für den Wissenschaftsstandort Thüringen", sagte der wissenschaftspolitische Sprecher der Thüringer SPD-Fraktion, Lutz Liebscher. Hinter der Entscheidung stünden fast zwei Jahrzehnte wissenschaftlicher Aufbauarbeit und eine gemeinsame Anstrengung vieler Beteiligter, hob Liebscher hervor, der auch SPD-Fraktionschef ist.