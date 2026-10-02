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Hochschulen Exzellenz-Status für Uni Jena - Landespolitik jubelt

Die Friedrich-Schiller-Universität Jena darf sich Exzellenzuniversität nennen. Landespolitiker freuen sich für die Hochschule - und sehen sie nun in einer Reihe Einrichtungen von Weltrang.

Hochschulen: Exzellenz-Status für Uni Jena - Landespolitik jubelt
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Thüringens SPD-Fraktionschef Lutz Liebscher freut sich über den Exzellenz-Status der Friedrich-Schiller-Universität Jena. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt (dpa/th) - Der Exzellenz-Status für die Universität Jena löst Freude und Jubel in der Thüringer Landespolitik aus. "Das ist ein herausragender Erfolg für die Friedrich-Schiller-Universität, für Jena und für den Wissenschaftsstandort Thüringen", sagte der wissenschaftspolitische Sprecher der Thüringer SPD-Fraktion, Lutz Liebscher. Hinter der Entscheidung stünden fast zwei Jahrzehnte wissenschaftlicher Aufbauarbeit und eine gemeinsame Anstrengung vieler Beteiligter, hob Liebscher hervor, der auch SPD-Fraktionschef ist. 

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CDU-Fraktionschef Andreas Bühl erklärte, Jena habe sich in einem anspruchsvollen wissenschaftlichen Wettbewerb durchgesetzt und stehe nun auch offiziell in einer Reihe mit Universitäten von Weltrang. "Das stärkt das nationale und internationale Ansehen unseres gesamten Hochschulstandortes."

Zuvor hatte Bundeswissenschaftsministerin Dorothee Bär (CSU) in Bonn bekannt gegeben, dass sich die Friedrich-Schiller-Universität Jena künftig "Exzellenzuniversität" nennen darf. Sie ist damit die erste Hochschule mit dieser Auszeichnung im Freistaat.

Bundesweit standen Neuanträge von elf Universitäten und Verbünden zur Auswahl. Bis zu fünf neue Exzellenzstandorte konnten ausgewählt werden. Neben Jena erhielten die Universitäten Freiburg und Köln sowie der Verbund der Rhein-Main-Universitäten Darmstadt, Frankfurt und Mainz und der Verbund der Uni Bochum und der TU Dortmund ("Ruhr Innovation Lab") den Zuschlag.