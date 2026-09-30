Marburg (dpa/lhe) - Festzug, Ausstellung, digitale Einblicke - die kommenden 15 Monate stehen für die Marburger Philipps-Universität im Zeichen ihres 500-jährigen Jubiläums. Bei rund 300 Veranstaltungen blickt die Universität auf fünf Jahrhunderte Wissenschafts- und Universitätsgeschichte - und richte zugleich ihren Blick in die Zukunft und auf die künftige Rolle der Wissenschaft in einer Welt, die sehr stark im Wandel sei, sagte der Präsident der Universität, Thomas Nauss, in Marburg. "Wir feiern nicht, weil wir fertig sind, wir feiern, weil wir jetzt gerade anfangen."