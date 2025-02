Sponsel übernimmt das Amt hauptberuflich zum 1. Oktober von Bettina Reitz. Auf seinen neuen Posten freut sich der Regisseur, Autor und Kameramann sehr, auch weil er einst selbst an der HFF studierte. An der Spitze des DOK.festes stand er seit 2009. Die diesjährige Ausgabe vom 7. bis 25. Mai werde er vor seinem Wechsel an die HFF noch leiten, teilte das Festival mit. Wer ihm dort nachfolgt, ist noch nicht bekannt.