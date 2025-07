Nach Angaben des Thüringer Wissenschaftsministeriums stieg der Anteil ausländischer Studierender an den Staatlichen Hochschulen des Landes in den vergangenen zehn Jahren von 13 Prozent im Wintersemester 2015/2016 auf nach vorläufigen Zahlen 21,4 Prozent im Wintersemester 2024/2025. Grund für den höheren Anteil sei aber auch, dass die Zahl deutscher Studierender in den vergangenen Jahren rückläufig war.