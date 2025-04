Hochschulen: Debatte über militärische Nutzung ziviler Forschung

Ilmenau (dpa/th) - Mit Blick auf die veränderte sicherheitspolitische Weltlage hält Kai-Uwe Sattler eine Debatte über Forschung mit zivilem und möglicherweise auch militärischem Nutzen für nötig. Eine Verpflichtung für Hochschulen, sich an Verteidigungsforschung zu beteiligen, halte er für einen "schwierigen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit", sagte Sattler der Deutschen Presse-Agentur. "Das heißt aber auch, dass man unter den neuen Randbedingungen das Thema Verteidigungsforschung und insbesondere Dual Use diskutieren sollte."