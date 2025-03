Erfurt (dpa/th) - Die Studierenden-Zahl in Thüringen steigt zumindest auf dem Papier erneut an - an den Universitäten sieht es aber etwas anders aus. In diesem Wintersemester waren rund 153.000 Menschen an den Hochschulen in Thüringen eingeschrieben und damit 6,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Damit hält der seit Jahren andauernde Trend zu mehr Studierenden zumindest rechnerisch an.