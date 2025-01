Neubau- und Sanierungsprojekte geplant

Bei den Studierendenwohnheimen handelt es sich nach Angaben der Landesregierung um einen Neubau mit 100 Plätzen im Weinberghof in Nordhausen. Außerdem gehe es um die Sanierung und Erweiterung des Wohnheims Maurerstraße in Jena, die Modernisierung des Hauses A in Ilmenau sowie eines großen Wohnheims in der Donaustraße in Erfurt.