Hochschulen: Bekommen unsere Hochschulen einen Exzellenz-Titel?

Hessen oder Rheinland-Pfalz sind bislang nicht vertreten. Nun können fünf Hochschulen oder Verbünde neu in das Förderprogramm aufgenommen werden. Aus Hessen und Rheinland-Pfalz gehen zwei Kooperationen ins Rennen: eine in Mittelhessen und eine im Rhein-Main-Gebiet, an der auch Mainz beteiligt ist.