Hochschulen: Bekommen unsere Hochschulen einen Exzellenz-Titel?

- "Excellent. Collaborative. Transformative": Technische Universität Darmstadt, Goethe-Universität Frankfurt am Main und Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- "Hessian Collaboration for Research Excellence": Justus-Liebig-Universität Gießen und Philipps-Universität Marburg
Bundesweit haben sich elf Kandidaten beworben. Neben den genannten gibt es Bewerbungen aus Bochum/Dortmund, Bremen/Oldenburg, Freiburg, Jena, Kiel, Köln, Würzburg sowie zwei aus Hannover. Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CDU) verkündet die Entscheidung um 16.00 Uhr in Bonn.