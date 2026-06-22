﻿Musik kennt keine Grenzen – das beweisen die Super International Music Stars der Hochschule Schmalkalden eindrucksvoll. Am Freitag, 26. Juni, um 19 Uhr lädt der Internationale Hochschulchor unter dem Titel „Sound of Cultures“ zu einem besonderen Konzert in die Stadtkirche St. Georg ein. Die Besucher erwartet eine musikalische Reise rund um den Globus mit Liedern in acht verschiedenen Sprachen, zweisprachiger Moderation und persönlichen Geschichten der Sängerinnen und Sänger. Der Eintritt ist frei.