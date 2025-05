Hochschule: Studentenproteste wegen langer Bafög-Wartezeiten

Erfurt/Ilmenau (dpa/th) - Studierende in Thüringen protestieren in Erfurt und Ilmenau gegen übermäßig lange Wartezeiten auf die Auszahlung des zinsfreien Darlehens zur Ausbildungsförderung. Geplant seien in Erfurt ein Protestzug zur Fachhochschule Erfurt sowie in Ilmenau eine "Kreativ-Aktion" und eine Kundgebung, teilten die Organisatoren mit. Die Bearbeitungszeit für die Bafög-Anträge liege seit Jahren bei sechs bis neun Monaten, sagte Mia Tausend, Sprecherin der Protest-Kampagne mit dem Namen "BaföG oder Abbruch", der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. In Extremfällen dauere das Verfahren bis zur Auszahlung des Geldes länger als ein Jahr.