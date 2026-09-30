Janosch Longerich studiert Angewandte Medieninformatik im Master of Science an der Hochschule Schmalkalden. Seine Begeisterung für Fotografie führte zu dem Projekt „Hiking and Photography in Schmalkalden – Building Bridges Between Cultures“. Das Studierendenwerk Thüringen unterstützt es im Rahmen der Kulturförderung. Longerich organisiert kostenfreie Touren in und um Schmalkalden. Dabei lernen sich Studierende kennen und entdecken gemeinsam neue Orte.