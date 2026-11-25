In Südthüringen engagieren sich immer mehr Organisationen dafür, ihre Einrichtungen weltoffener zu gestalten und stärker auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort einzugehen. Dieses Engagement wird nun mit einem neuen Siegel gewürdigt.
Das Schmalkalder „Kinderland Kunterbunt“ und das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen erhalten als erste Einrichtungen das Siegel „Weltoffene Organisation“.
In Südthüringen engagieren sich immer mehr Organisationen dafür, ihre Einrichtungen weltoffener zu gestalten und stärker auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort einzugehen. Dieses Engagement wird nun mit einem neuen Siegel gewürdigt.
Nach der Werbung weiterlesen
Anfang der Woche verlieh das Projekt WORTplus der Hochschule Schmalkalden erstmals das Siegel „Weltoffene Organisation“. Rund 30 Teilnehmende kamen anlässlich des Netzwerktreffens „Connect Südthüringen!“ im Schmalkalder Rathaussaal zusammen. Bürgermeister Thomas Kaminski und Hochschulpräsident Gundolf Baier eröffneten die Veranstaltung mit Grußworten.
Mit der erstmaligen Siegelvergabe wurde das Engagement zweier Einrichtungen gewürdigt: der Kindertagesstätte „Kinderland Kunterbunt“ am Schmalkalder Grenzweg und des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen.
Die Kita „Kinderland Kunterbunt“ hat sich über mehrere Jahre zu einem Ort entwickelt, an dem jedes Kind und jede Familie willkommen ist. Durch gezielte Maßnahmen zum Abbau von Sprachbarrieren und zum konstruktiven Umgang mit Vielfalt hat sie Weltoffenheit in ihrem pädagogischen und organisatorischen Alltag verankert. Dafür wurde sie mit der höchsten Siegelstufe in Gold „Stark für Morgen“ ausgezeichnet. Ihre Erfahrungen können auch anderen Einrichtungen als Orientierung dienen.
Das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen hat in den vergangenen Jahren intensiv an seinem Leitbild und dessen Umsetzung gearbeitet. Die Auszeichnung mit der silbernen Siegelstufe „Aktiv im Wandel“ würdigt die bisherigen Fortschritte und bestärkt das Landratsamt darin, den begonnenen Entwicklungsprozess fortzuführen. Damit setzt es auch ein Zeichen für andere öffentliche Verwaltungen.
Für Organisationen, die sich für neue Impulse öffnen möchten, aber noch nicht bereit sind, konkrete Veränderungen anzustoßen, bietet die Siegelstufe „Offen für Neues“ einen niedrigschwelligen Einstieg. Der Austausch mit anderen Einrichtungen ermöglicht ihnen, Anregungen für ihre eigene Weiterentwicklung zu gewinnen.
„Mit dem Siegel möchten wir Organisationen, die sich dafür einsetzen, unsere Region für alle lebenswerter und zukunftsfähiger zu machen, Anerkennung geben. Gleichzeitig möchten wir sie bei ihrer Weiterentwicklung begleiten und einen Rahmen schaffen, in dem sie voneinander lernen können“, erklärte Luisa Conti, die das Siegel „Weltoffene Organisation“ konzipiert hat.
Neben der Siegelverleihung gab es einen weiteren Anlass zum Feiern: Die Teilnehmenden des diesjährigen Zertifikatskurses „Entwicklung einer weltoffenen Organisation“ erhielten ihre Abschlusszertifikate.
Das Netzwerktreffen bot ihnen die Gelegenheit, mit den Beauftragten für weltoffene Organisationen aus drei früheren Qualifizierungsjahrgängen des Vorgängerprojekts WORT in Kontakt zu treten. Im Mittelpunkt standen die gegenseitige Unterstützung bei Veränderungsprozessen sowie die Frage, wie weiteren Organisationen – etwa Schulen, Krankenhäusern oder Unternehmen – Vorbehalte gegenüber interkulturellen Öffnungsprozessen genommen werden können.
Der lebendige Austausch machte deutlich, wie groß der Wunsch nach einer langfristigen Vernetzung ist. Aus diesem wachsenden Netzwerk soll in den kommenden Jahren die „Allianz für eine weltoffene Region Thüringens“ entstehen. Mit der Siegelvergabe werden die ausgezeichneten Organisationen automatisch Teil dieser Allianz.
Der Aufbau der Allianz beginnt in Südthüringen, der Pilotregion für das neue Siegel. Die hier gewonnenen Erfahrungen sollen dazu beitragen, das Modell künftig auf ganz Thüringen und perspektivisch auch auf andere Regionen Deutschlands zu übertragen. Dass die Impulse aus Südthüringen bereits über die Region hinaus wirken, zeigt das Projekt WORTNord, das in Nordthüringen nach dem Vorbild des Vorgängerprojekts WORT entstanden ist.
Das Projekt WORTplus der Hochschule Schmalkalden unterstützt die interkulturelle Öffnung regionaler Einrichtungen und trägt damit dazu bei, internationale Fachkräfte für die Region zu gewinnen und ihnen langfristige Bleibeperspektiven zu eröffnen. Es wird durch den Freistaat Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.