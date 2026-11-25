Die Kita „Kinderland Kunterbunt“ hat sich über mehrere Jahre zu einem Ort entwickelt, an dem jedes Kind und jede Familie willkommen ist. Durch gezielte Maßnahmen zum Abbau von Sprachbarrieren und zum konstruktiven Umgang mit Vielfalt hat sie Weltoffenheit in ihrem pädagogischen und organisatorischen Alltag verankert. Dafür wurde sie mit der höchsten Siegelstufe in Gold „Stark für Morgen“ ausgezeichnet. Ihre Erfahrungen können auch anderen Einrichtungen als Orientierung dienen.