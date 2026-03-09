Vom 18. bis 21. März findet die 51. Jahrestagung des Fachverbandes Deutsch als Fremd- und Zweitsprache e.V. unter dem Motto „mit.Deutsch.machen“ in Schmalkalden statt. Schirmherr ist Thüringens Bildungsminister Christian Tischer. Die Jahrestagung versteht sich als Ort der Begegnung und des Austauschs für verschiedenste Themen aus Theorie und Praxis des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Sie bringt Lehrende, Forschende, Studierende und weitere Fachpersonen zusammen, um gemeinsam die Bedeutung des Erwerbs von Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache zu thematisieren und Perspektiven aus der Forschung kennenzulernen und zu diskutieren.