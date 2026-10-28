Rund 150 Absolventinnen und Absolventen der Hochschule Schmalkalden wurden bei der Graduiertenfeier am 23. Oktober unter dem Applaus ihrer Angehörigen und Freunde sowie Dozentinnen und Dozenten verabschiedet. Darüber informiert die Hochschule in einer Mitteilung an die Redaktion. Demnach gratulierten die Dekane der Fakultäten Elektrotechnik, Maschinenbau, Informatik und Wirtschaftsrecht Prof. Silvio Bachmann, Prof. Robert Pietzsch, Prof. Thomas Heimrich und Prof. Mathias Ulbrich sowie die Prodekanin der Fakultät Wirtschaftswissenschaften Prof. Katharina Sachse den Absolventinnen und Absolventen beim Festakt im Meininger Volkshaus zu ihrem erfolgreichem Abschluss ihres Bachelor-, Master- oder Weiterbildungsstudiums. Die Jahrgangsbesten der einzelnen Studiengänge erhielten zudem ein Präsent aus den Händen der Dekane.