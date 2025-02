Nürnberg (dpa/lby) - Der mutmaßliche Messerangriff in der Technischen Hochschule in Nürnberg vor fünf Monaten wirft weiterhin Fragen auf. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen inzwischen aber eingestellt. Die Fahndung nach einem unbekannten Täter sei erfolglos geblieben, sagte Sprecherin Heike Klotzbücher. Unklar ist bis heute, was in der Hochschule im vergangenen September tatsächlich vorfiel.