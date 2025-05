Hochschule: Exzellenzförderung: Fraktionen begrüßen Millionen für Jena

SPD erhofft sich Impulse auch außerhalb der Wissenschaft

Auch die SPD-Fraktion sieht in den beiden geförderten Exzellenzclustern neue Chancen Thüringen als Wissenschaftsstandort. "Die nun bewilligten Exzellenzcluster machen deutlich, welches Potenzial in Thüringen steckt. In den Laboren genauso wie in den gesellschaftlichen Debatten. Unser Ziel ist es, diese Stärke nachhaltig weiterzuentwickeln", erklärt Lutz Liebscher, Vorsitzender der SPD-Fraktion. Die SPD erhoffe sich Impulse auch außerhalb der Wissenschaft, "für Innovation, für Bildung, für gesellschaftlichen Zusammenhalt."