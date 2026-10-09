Erfurt/Berlin (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) kann einem Bericht zufolge nach Beendigung des Rechtsstreits um seinen Doktortitel kein Professor mehr an einer privaten Hochschule in Berlin sein. "Laut Berliner Hochschulgesetz ist die Promotion notwendige Bedingung für die Berufung zum Professor an eine Hochschule des Landes", sagte eine Sprecherin der Quadriga Hochschule dem Portal "Fokus Thüringen".