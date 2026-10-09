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Hochschule Bericht: Voigt kann kein Professor mehr sein

Nach dem Ende des Rechtsstreits um seinen Doktortitel ist Mario Voigt eine Wiederaufnahme seiner Professur an einer privaten Hochschule versperrt. Als Dozent bleibt er aber willkommen.

Hochschule: Bericht: Voigt kann kein Professor mehr sein
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Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) kann kein Professor mehr an der privaten Quadriga Hochschule in Berlin sein. (Archivbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) kann einem Bericht zufolge nach Beendigung des Rechtsstreits um seinen Doktortitel kein Professor mehr an einer privaten Hochschule in Berlin sein. "Laut Berliner Hochschulgesetz ist die Promotion notwendige Bedingung für die Berufung zum Professor an eine Hochschule des Landes", sagte eine Sprecherin der Quadriga Hochschule dem Portal "Fokus Thüringen".

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Eine Wiederaufnahme der Professur sei damit nicht möglich. Als "versierter Experte, Fachmann in verschiedensten Bereichen der Politik und hervorragender Dozent" sei Voigt allerdings weiterhin willkommen, teilte die Hochschule mit.