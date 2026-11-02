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Hochschule André Brodocz als neuer Präsident der Uni Erfurt gewählt

Er kennt die Universität Erfurt seit vielen Jahren. Nun ist André Brodocz an die Spitze der Hochschule gewählt worden. Wann er startet, ist allerdings noch offen.

Hochschule: André Brodocz als neuer Präsident der Uni Erfurt gewählt
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Brodocz ist seit 2024 Vizepräsident. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Erfurt (dpa/th) - André Brodocz ist zum neuen Präsidenten der Universität Erfurt gewählt worden. Die Hochschulversammlung habe sich bei der Wahl mit großer Mehrheit für ihn ausgesprochen, teilte die Hochschule mit. "Mit ihm bekommt die Universität Erfurt einen Präsidenten, der sich bereits seit vielen Jahren für die Geschicke der Universität Erfurt engagiert – ob als Senator, Universitätsratsmitglied, Dekan oder zuletzt als Vizepräsident", sagte die Vorsitzende des Universitätsrates, Andrea Dorothea Bührmann, die der Findungskommission vorgestanden hatte, laut Mitteilung.

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Der Politikwissenschaftler ist seit 2009 Professor für Politische Theorie an der Universität Erfurt und seit Anfang 2024 Vizepräsident für Forschung und akademische Karriere. Die Universität habe mit ihm erstmals einen Präsidenten gewählt, der aus ihren eigenen Reihen komme, hieß es.

Amtsbeginn noch unklar

Über die Wahl freue Brodocz sich "außerordentlich", wie es hieß. Ihm sei klar, dass herausfordernde Zeiten vor der Hochschule lägen. "Die Landesregierung hat mit der Rahmenvereinbarung eine Finanzierung vorgelegt, mit der massive Einsparungen beim Personal auf uns zukommen", sagte er laut Mitteilung. Dabei müsse darauf geachtet werden, dass dies nicht nur Stellen junger wissenschaftlicher Mitarbeiter treffe.

Wann Brodocz sein Amt antritt, steht laut einer Sprecherin der Hochschule bisher nicht fest. Vergangenen November war zunächst eine andere Kandidatin als neue Präsidentin gewählt worden. Jedoch teilte die Hochschule Mitte Juli mit, dass bei den Verhandlungen mit ihr keine Einigung gefunden werden konnte. Deswegen führe bis zum Amtsantritt der bisherige Präsident, Walter Bauer-Wabnegg, die Hochschule als Interimspräsident weiter.