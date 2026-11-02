Hochschule: André Brodocz als neuer Präsident der Uni Erfurt gewählt

Erfurt (dpa/th) - André Brodocz ist zum neuen Präsidenten der Universität Erfurt gewählt worden. Die Hochschulversammlung habe sich bei der Wahl mit großer Mehrheit für ihn ausgesprochen, teilte die Hochschule mit. "Mit ihm bekommt die Universität Erfurt einen Präsidenten, der sich bereits seit vielen Jahren für die Geschicke der Universität Erfurt engagiert – ob als Senator, Universitätsratsmitglied, Dekan oder zuletzt als Vizepräsident", sagte die Vorsitzende des Universitätsrates, Andrea Dorothea Bührmann, die der Findungskommission vorgestanden hatte, laut Mitteilung.