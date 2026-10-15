Für Zehntklässlerin Greta war es eine Premiere. Die Schülerin, die in der Nähe von Gera zu Hause ist, hatte vorher noch nie einen Lötkolben in ihren Händen gehalten. In der Schmalkalder Hochschule durfte sie damit arbeiten. Ebenso wie 18 andere gleichaltrige Mädels. Sie hatten die Aufgabe bekommen, eine Aktivbox zum Abspielen von Musik zusammenzubauen. Jede bekam einen Bausatz mit Anleitung. Für Fragen standen Fachkräfte zur Seite.