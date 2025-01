In Thüringen spielen aktuell keine Fußball-Clubs in den ersten drei Ligen. Der FC Rot-Weiß Erfurt, Carl Zeiss Jena und ZFC Meuselwitz sind als höchstklassigste Vereine in der Regionalliga Nordost aktiv. Nach Angaben aus dem Innenministerium sind dennoch in den Jahren 2023 und 2024 ungefähre Kosten von jeweils fast 1,5 Millionen Euro angefallen. "Die exakten Kosten, die für die Thüringer Polizei bei solchen Spielen in Thüringen anfallen, können leider nicht bemessen werden. Es gibt dafür keine Statistik", hieß es aus dem von SPD-Politiker Georg Maier geleiteten Ministerium.