Gäste, die teilweise von weither angereist waren, aber auch viele bekannte Gesichter aus allen drei Rhöner Bundesländern erlebten beim Konzert der CCR Revival Band in der Hochrhönhalle eine super Show. Die große Tanzfläche in der Mitte (umrahmt von Sitzplätzen) war ab dem ersten Lied gut gefüllt. Dieses neue logistische Konzept hat funktioniert, stellen die Veranstalter – die Gemeinde – fest. 20 freiwillige Helfer sorgten dafür, dass alles lief wie am Schnürchen. Der Erlös des Konzertes soll in den weiteren Ausbau und die Ausstattung der Hochrhönhalle fließen, genau wie bei den beiden anderen von der Gemeinde verantworteten Veranstaltungen in der Halle in diesem Jahr. Das nächste Event in der einzigen großen Location der Region ist noch nicht konkret geplant. Zunächst tut sich beim Ausbau und der Ausstattung der Halle mit Technik gerade einiges, verrät Bürgermeister Alexander Schmitt.