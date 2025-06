Hochrhönhalle Frankenheim: Fantastisch – zum Staunen und Mitmachen

Den ganzen Vormittag über konnten die Kinder aktiv werden: zum Beispiel riesige Seifenblasen entstehen lassen, eigenes Badesalz herstellen, Buttons zum Gleichnis vom verlorenen Sohn gestalten oder sich bei der Holz- und Steingestaltung ausprobieren. Es gab eine Musikstation, an der die Schüler mit Gläsern und Löffeln ein Lied einübten, das sie anschließend auf der Bühne präsentierten. Tattoos mit der Aufschrift „Schülerkirchentag 2025 – Ich war dabei“ und Motiven zum Thema des Tages erinnerten an die Teilnahme am Schülerkirchentag. Jede Station war dabei mit einer biblischen Botschaft verbunden. Die Workshops wurden von Haupt- und Ehrenamtlichen des Kirchenkreises Bad Salzungen-Dermbach sowie von Konfis und Lehrkräften betreut.