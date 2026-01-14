„Was macht die Lange Rhön so einzigartig – und warum steht sie unter Druck?“ Mit genau diesen Fragen eröffnete Diplom-Biologe Torsten Kirchner seinen Vortrag in der Hessischen Verwaltungsstelle des Unesco-Biosphärenreservats in Hilders. Was folgte, war ein Abend voller eindrucksvoller Einblicke in eines der größten und wertvollsten Naturschutzgebiete der Rhön. „Die Hochrhön ist für die Rhön das, was der Kölner Dom für Köln ist“, sagte Kirchner gleich zu Beginn – und machte damit klar, welche Bedeutung dieses Gebiet hat.