Teddys mit Knopf in den Ohren und Puppen mit langen Zöpfen, klappernde Holztiere, Murmeln, Zinnsoldaten oder quietschbunte Kreisel – wer erinnert sich nicht gern an die eigenen Lieblingsspiele von früher. Das Hochofenmuseum Neue Hütte in Schmalkalden möchte kleine und große Besucher auf eine Zeitreise ins Kinderzimmer der Vergangenheit mitnehmen. Und was könnte vor allem Kinder besser locken als echtes historisches Spielzeug zum Anschauen, Anfassen und Ausprobieren? Und damit auch die Einheimischen wieder mal einen Grund haben, dem Hochofenmuseum einen Besuch abzustatten, soll es nicht irgendein Spielzeug sein, sagt Leiter Robin Radl. Er möchte Artikel aus hiesiger Produktion präsentieren.