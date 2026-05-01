Noch ist es ruhig in der Werkstatt von Christoph Unger in Ummerstadt im Landkreis Hildburghausen. Es duftet nach Holz. Große, dicke Holzbohlen stehen in einer Ecke des Raumes – als würden sie darauf warten, verarbeitet zu werden. Am anderen Ende steht ein kleiner Ofen. „Als Erstes müssen wir einheizen. Das ist die wichtigste Tätigkeit in der Werkstatt“, sagt Unger. Er braucht die Wärme nicht nur für sich, sondern auch für den Kleber, mit dem er arbeitet.