Dunst liegt über der grauen, leicht hügeligen Winterlandschaft. Es ist ein Bild des Friedens, der Ruhe, das sich da auf einer großen Wiese im Grund zwischen Eishausen und Massenhausen bietet: Neun zottelige Rinder, einige davon mit riesengroßen Hörnern grasen. Zwei Kälber sind dabei, die aussehen wie große Teddybären. Das sind Roswitha und Rambo. Endlich dürfen sie sich in ihrer Koppel wieder frei bewegen. Das war vor ein paar Tagen noch nicht so.