Hochkaräter in der Hochrhönhalle: Heinz-Rudolf Kunze kommt nach Frankenheim

„Das sagt der Richtige” ist alles, was Heinz Rudolf Kunze ausmacht und trotzdem reduziert auf das Wesentliche: Kunze, seine Gitarre, sein Klavier und seine Songs. Egal ob Fan der ersten Stunde, Dauergast oder Neuling: Diesen Heinz Rudolf Kunze sollte sich niemand entgehen lassen. Das neue Programm ist für alle, die seine Songs lieben, seine feingeistigen Texte schätzen und für die, die schon immer hofften, Heinz Rudolf Kunze – HRK – irgendwann zufällig beim Bäcker zu treffen, denn: Persönlicher war Kunze noch nie und wird es ihn sicher auch nicht mehr geben. Neben vielen Hits gibt es auch Songs vom neuen, mittlerweile 39. Studioalbum des Hannoveraners zu hören. Auf „Können vor Lachen“ gewährt HRK einen ganz persönlichen und verletzlichen Einblick in seine Welt und Wahrnehmung des Zeitgeschehens der letzten Jahre. Ein Album wie ein Blick durch ein Kaleidoskop, mit vielen verschiedenen Farbtönen und Mustern, kritisch und nie den Kern der Menschenfreundlichkeit vermissend, intim und doch mit Weitblick.