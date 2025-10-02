 
Hochkaräter in der Hochrhönhalle Heinz-Rudolf Kunze kommt nach Frankenheim

Wieder einmal holt die Gemeinde Frankenheim eine hochkarätige Veranstaltung in ihre Hochrhönhalle: Heinz Rudolf Kunze kommt am 21. März 2026 mit alten und neuen Hits.

 
„Dein ist mein ganzes Herz“ machte ihn berühmt. Heinz Rudolf Kunze stellt in Frankenheim aber auch Titel seines neuen Studioalbums vor. Foto: Martin Huch

Heinz Rudolf Kunze ist wortgewandter, intellektueller Poet und Rockmusiker. Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Lola“, „Finden Sie Mabel“, „Aller Herren Länder“ oder „Leg nicht auf“ machten ihn berühmt und lieferten den Soundtrack einer ganzen Generation. Nach einer fulminanten Tour mit seiner Band im Januar und Februar 2024 vor ausverkauften Häusern in ganz Deutschland geht der Rockpoet nun auf große Solotour. Auf seinen Auftritt in Frankenheim darf man sich am 21. März 2026 freuen – los geht es um 20 Uhr.

„Das sagt der Richtige” ist alles, was Heinz Rudolf Kunze ausmacht und trotzdem reduziert auf das Wesentliche: Kunze, seine Gitarre, sein Klavier und seine Songs. Egal ob Fan der ersten Stunde, Dauergast oder Neuling: Diesen Heinz Rudolf Kunze sollte sich niemand entgehen lassen. Das neue Programm ist für alle, die seine Songs lieben, seine feingeistigen Texte schätzen und für die, die schon immer hofften, Heinz Rudolf Kunze – HRK – irgendwann zufällig beim Bäcker zu treffen, denn: Persönlicher war Kunze noch nie und wird es ihn sicher auch nicht mehr geben. Neben vielen Hits gibt es auch Songs vom neuen, mittlerweile 39. Studioalbum des Hannoveraners zu hören. Auf „Können vor Lachen“ gewährt HRK einen ganz persönlichen und verletzlichen Einblick in seine Welt und Wahrnehmung des Zeitgeschehens der letzten Jahre. Ein Album wie ein Blick durch ein Kaleidoskop, mit vielen verschiedenen Farbtönen und Mustern, kritisch und nie den Kern der Menschenfreundlichkeit vermissend, intim und doch mit Weitblick.

Heinz Rudolf Kunze wurde 1956 geboren, ist Schriftsteller, Liedermacher und Rocksänger. Er studierte Germanistik und Philosophie. Kunze hat mehr als 1700 literarische Texte geschrieben sowie fast 500 Lieder veröffentlicht. Seinen bislang größten Single-Erfolg hatte er 1985 mit „Dein ist mein ganzes Herz“. Zudem war er projektbezogen als Dozent für verschiedene Hochschulen tätig.

Kartenvorverkauf (ausschließlich Sitzplätze, freie Platzwahl): in der Geschäftsstelle von Freies Wort in Suhl unter Telefon (03681) 79 24 12 sowie bei Eventim. Preis 60,65 Euro. Bei der Verwaltungsgemeinschaft Hohe Rhön in Kaltensundheim gibt es ein Kontingent mit Karten für 53 Euro – nur solange der Vorrat reicht – unter Telefon (036946) 21.60, Mail: zentrale@vghoherhoen.de

Hochrhönhalle, Reichenhäuser Straße 25, Frankenheim/Rhön. Samstag, 21. März 2026 – 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)