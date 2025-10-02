Hochkaräter in der Hochrhönhalle: Heinz-Rudolf Kunze kommt nach Frankenheim

Heinz Rudolf Kunze ist wortgewandter, intellektueller Poet und Rockmusiker. Hits wie „Dein ist mein ganzes Herz“, „Lola“, „Finden Sie Mabel“, „Aller Herren Länder“ oder „Leg nicht auf“ machten ihn berühmt und lieferten den Soundtrack einer ganzen Generation. Nach einer fulminanten Tour mit seiner Band im Januar und Februar 2024 vor ausverkauften Häusern in ganz Deutschland geht der Rockpoet nun auf große Solotour. Auf seinen Auftritt in Frankenheim darf man sich am 21. März 2026 freuen – los geht es um 20 Uhr.