In den 70er-Jahren wurde die Aue II in Suhl errichtet. Inzwischen haben die Wohnblocks schon teils mehr als 50 Jahre auf dem Buckel. Das Alter macht sich freilich auch an den Dächern bemerkbar. Damit gar nicht erst Regenwasser ins Haus fließen kann, lässt die AWG derzeit ihren Elfgeschosser in der Würzburger Straße 44 bis 48 von oben wetterfest machen lassen.