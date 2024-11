Ein Sieg in Heidelberg wäre gleichbedeutend mit dem Ticket für das Pokal-Endrundenturnier. Das Final Four geht am 12./13. April 2025 in der Arena Köln über die Bühne. Dort wären auch ThSV-Torhüter Silvio Heinevetter und Rückraumspieler Marko Grgic gerne mit von der Partie. Ob es klappt, ist offen. Aber immerhin steht das Duo im 35er-Kader für die Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Kroatien (14. Januar bis 2. Februar 2025), den Bundestrainer Alfred Gislason berufen hat.