Heino hat es getan, der frühere Bundesaußenminister Walter Scheel ebenso, Wandervereine und Chöre ohnehin: Alle miteinander sangen sie das Volkslied „Hoch auf dem gelben Wagen“. Der Text zu diesem Volkslied war eigentlich ein Gedicht, verfasst von dem Meininger Rudolf Baumbach. Der Naturfreund und Junggeselle arbeitete zunächst als Hauslehrer, verfasste dann Texte für eine Zeitung des Alpenvereins und fand so später zu seiner Begabung als Dichter. Nach seinen Lebensstationen in Süddeutschland kehrte er mit 45 Jahren wieder in die Heimat zurück, nach Meiningen. Lebte mit Mutter und Schwestern in der Burggasse 22.