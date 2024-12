Hobbytheater Wohlmuthausen: Eiszapfen, die zu viel naschen

Die 30. Märchenpremiere – darüber freuten sich am Samstagnachmittag zahlreiche kleine Zuschauer und am Abend die erwachsenen Märchenfreunde mit den Mimen der „Rhuejäzze“. Mit viel Liebe zum Detail, mit wundervollen Kulissen und in herrlichen Kostümen zogen die Schauspieler die kleinen und großen Zuschauer in ihren Bann. Auf den Punkt eingespielte Geräusche, Lichttechnik und Melodien unterstützten das Spiel. Neben „alten Hasen“ agierten auch wieder einige Darsteller erstmals. Die interessierte Jugend einzubinden, ihr anfangs kleine Rollen zugestehen, ist schon immer Maxime der Schauspieltruppe. Nur so kann der Fortbestand der Tradition gesichert werden.