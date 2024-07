Hobbykünstler in Steinach: Das kreative Quartett im Museum

Seit Bäz im Ruhestand ist, malt er wieder mit Ölfarben. Rund 120 Öl- und Acrylbilder sind in den vierzig Jahren seines künstlerischen Schaffens bisher entstanden. Im Sommer ist er meist auf Motivsuche, im Winter steht er dann an der Staffelei. Auch wenn ihm Dührkop einst gesagt hat, bei Tageslicht male es sich am besten – dafür, so Bäz, gibt es heute gute LED-Beleuchtung. Das Licht, das Dührkop in seinen Bulgarien-Bildern eingefangen hat, beeindruckt Bäz allerdings noch immer. Und so versucht er, ähnliches in seinen Mallorca-Bildern zu erreichen. Seine Werke hängen sowohl im eigenen Haus als auch bei Mutter und Bruder. Und obwohl es im Garten gerade wieder grünt und blüht und er in diesem etwa für Blumensträuße häufig passende Motive findet, kribbelt es noch nicht wieder in den Fingern zum Malen... Doch auf die Ausstellung und die Reaktionen der Besucher ist er schon gespannt.

Werner Aderhold in seinem kleinen Atelier im Obergeschoss seines Wohnhauses. Foto: dh

Nummer drei der Hobbykünstler ist Werner Aderhold. Er stammt ursprünglich aus Hergisdorf im Mansfelder Land. Zur Malerei hat er durch Herrn Hennemann gefunden, der in seinem Heimatort den Malzirkel der Schule geleitet hat. Damals kaufte er sich seinen ersten Ölmalkasten... Beim Studium an der Ingenieurschule für Forstwirtschaft in Schwarzburg hat er seine spätere Frau Ingeborg kennen- und lieben gelernt und ist ihr von Sachsen-Anhalt in ihre Heimat nach Thüringen gefolgt, wo er im Forst über viele Jahre beruflich sehr eingespannt war. In jener Zeit habe er kaum gemalt, nur ab und zu als Ausgleich und dann vor allem fürs Kinderzimmer, erinnert er sich.

Im neuen Umfeld hat er sich auf vielen Gebieten mit eingebracht – als Sänger in Hasenthal und Steinach, im Thüringerwald-Verein und als Kirchenrat der Brunnenstadt. Nach dem Eintritt in den Ruhestand hat Aderhold in Neuhaus am Rennweg Volkshochschulkurse bei Sylvana von Ende belegt. Von ihr habe er das Handwerk des Malens gelernt – wie man Farben richtig mischt, dass man die Tiefen zuerst malt... Heute malt er Bilder, bei denen ihn das Thema anspricht, darunter Blumen in großer Vielfalt. Sein Gemälde einer jungen Frau am Strand, das in der Ausstellung zu sehen ist, bezeichnet er als Hommage an seine Frau, wie sie 1978 zum Sohn im Kinderwagen schaut. Im Bild der alten Freunde, nach einem Gemälde von Eduard von Grützner, sieht er sich selbst als Förster. Der Künstler in ihm, so Aderhold, hat sich noch nicht ganz entfaltet. Gerne würde er malen wie die Impressionisten. Er mag Claude Monet und Max Liebermann...

Einer von Aderholds Fans ist Lieselotte Brätschkus – die einzige Frau unter den Ausstellungsteilnehmern. „In unserer Familie ist immer gemalt worden“, erzählt sie. Früher, in Zeiten ohne Fernseher und ohne Handy, hat der Vater oft gesagt: „Komm, wir malen“. Und dann saßen sie einander am Tisch gegenüber, in der Mitte das Modell – beispielsweise eine Lampionblume in einer Kugelvase. Ein Bild vom Vater, gemalt auf Holz, hat sie unlängst auf dem Boden gefunden. Und dann gab es noch dessen Bruder, der in den Alpen als Lüftlmaler sehr aktiv war...

In der Schule beeindruckte sie der Lehrer Willy Matthäi, den Steinachern als „Fünf-Minuten-Maler“ bekannt. Auch Lieselotte selbst malt recht flott, und zwar ganz unterschiedliche Themen, vom Schmetterling oder Händen über Gesichter und Blumen bis hin zum Blick aus dem Fenster aufs Steinacher Schloss oder zu Motiven von Kreta, wo sie oft ihren Urlaub verbrachte. „Aber ohne Eingebung geht nichts“, betont sie. Ihr Lieblingsmaler ist Caspar David Friedrich, der Romantiker, aber ein wirkliches Vorbild hat sie nicht. Sie malt, was ihr gerade in den Sinn kommt, und freut sich, dass sie dabei einfach abschalten kann. Den Malzirkel, in den sie Matthäi schicken wollte, hat sie übrigens nicht besucht. Wenn sie eine Inspiration hat, geht sie schnurstracks zur Staffelei, nimmt ihre Farbtuben und legt los. Aber sie schaut sich auch gerne Gemälde genau an, denn „man kann ja noch so viel lernen“.

Loreen Jacobi ist froh, dass sich die Künstler gewissermaßen von selbst gefunden haben. Ihre Bilder haben sie schon vor Tagen in den Ausstellungsräumen platziert. Die Vernissage beginnt am Freitag, 2. August, 17 Uhr auf dem Schlosshof. „Ich werde mich um die musikalische Umrahmung kümmern“, hat Allroundtalent Wolfgang Queck versprochen.

Nach dem offiziellen Teil kann dann jeder im Obergeschoss die neue Ausstellung in Augenschein nehmen und gerne auch mit den Künstlern selbst ins Gespräch kommen. An diesem Tag ist der Eintritt übrigens frei. Anschließend kann zu den Öffnungszeiten des Deutschen Schiefermuseums, also immer Dienstag bis Samstag von 13 bis 17 Uhr, gegen Zahlung des üblichen Eintrittspreises fürs Museum nicht nur dieses, sondern auch die Sonderausstellung besucht werden, und zwar bis 2. November.

Jacobi und die Künstler hoffen auf reges Interesse. Und vielleicht, so die Tourismusfrau, kann man aus der Idee, die Werke von Hobbykünstlern zu präsentieren, ja sogar eine richtige Tradition werden lassen, denn in Steinach gibt es vermutlich noch viel mehr Menschen, die in ihrer Freizeit einem kreativen Hobby nachgehen und die ihre kleinen oder großen Kunstwerke auch gerne einmal in der Öffentlichkeit vorstellen würden. Anfragen schadet jedenfalls nicht...