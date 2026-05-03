Kenner der Szene wissen: Wenn die „Freunde des alten Blechs“ zum Oldtimertreffen nach Sülzfeld einladen, dann bleibt der Platz vor dem Hotel Fasold, direkt an der Landesstraße in Richtung Mellrichstadt gelegen, garantiert nicht leer. Und wenn dazu noch das Wetter mitspielt, wie es am Sonntag der Fall war, kann man sich sicher sein, vielerlei automobile Raritäten auf zwei, drei und vier Rädern aus allen Epochen des Fahrzeugbaus zu Gesicht zu bekommen.