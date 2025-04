H olzartikel, darunter Hasen aus Holz, denen man selbst den letzten farblichen Schliff geben kann, niedliche Mini-Häschen, Hasenfiguren, Holz-Eier, Wackelfiguren, Tisch-Deko, selbst genähte Taschen in Frühlingsfarben – kurzum vieles, das einfach Lust auf die Frühlingsfeiertage macht. Beinahe allem sieht man zum Ostermarkt in Langewiesen an, dass liebevolle Handarbeit von Karl-Heinz und Marion Rüger darin steckt. Die macht den beiden Ruheständlern nicht nur Spaß, sondern gibt auch Erfüllung .