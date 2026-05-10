Viele nutzen dafür die Plattform ornitho.de, die vom Dachverband Deutscher Avifaunisten betrieben wird. Auch Hobby-Ornithologinnen und Ornithologen können sich dort registrieren und ihre eigenen Beobachtungen eintragen, wenn möglich, mit Foto und Tonaufnahme. Unterwegs geht das über die App Naturalist. 500 sogenannte Regionalkoordinatoren sichten die eingehenden Beobachtungen und überprüfen sie auf ihre Plausibilität.

Tausende Vogel-Meldung pro Tag

"Wir sind begeistert, wie hoch der Zuspruch ist", sagt König. Allein vergangenes Jahr hätten sich 6.000 Menschen neu bei Ornitho registriert. "Das ist ein neuer Rekord." Bei gutem Wetter würden pro Tag teilweise mehr als 100.000 Meldungen eingehen. "Wir merken in den letzten Jahren auf jeden Fall einen Zustrom." In der Pandemie ging es so richtig los. Die Begeisterung für Vögel hielt auch danach an.

Für die Wissenschaft ist das ein Gewinn, sagt König. Zusätzlich zu offiziellen Zählungen helfen die Daten von Hobby-Ornithologen, Bestandsveränderungen zu bemerken, wie der Biogeograph erklärt. Vor allem Vögeln der Agrarlandschaften gehe es in Deutschland schlecht. "Da haben wir Arten, die sehr, sehr stark zurückgegangen sind." Beispiele seien das Rebhuhn, die Feldlerche oder der Kiebitz.

Die jungen Hobby-Ornithologinnen und -Ornithologen aus Berlin haben bis zum Ende ihres Ausflugs zwei Kiebitze entdeckt. Auch sonst ist ihre Liste beeindruckend: 45 verschiedene Vogelarten stehen darauf, darunter 7 Mauersegler, 150 Nebelkrähen, 5 Braunkehlchen - eine stark gefährdete Art -, 6 Steinschmätzer, 2 Schwarzmilane und ein Girlitz. Selbstverständlich haben sie alle Beobachtungen online gemeldet.