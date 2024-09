Hobbits und Hexen: Ein Ort, der so vieles sein kann

Melanie Memm, die immer wieder neue Impulse gibt, um den Tourismus in der Region voranzutreiben, geht viele Wege. So war sie unter anderem zu Jahresbeginn in Berlin zur Grünen Woche präsent, hat dort an einem Hexenhäuschen Werbung für das idyllische Herz Deutschlands gemacht. Im November wird sie mit regionalen Partnern das Thema Ayurveda, das sie selbst in Sri Lanka für sich entdeckt hat, Interessierten im Auenland nahebringen. Dazu plant sie winterliche Formate auf den Höhen des Thüringer Waldes, bevor es schon bald in eine neue Festivalsaison 2025 geht.