"Gamechanger" bei Prävention in Sicht

Bei der Prävention liegen laut Spinner große Hoffnungen auf einem halbjährlich zu spritzenden Medikament. Es hatte bei einer Studie mit mehr als 5.300 jungen Frauen und Mädchen im südlichen Afrika - gerade sie haben als benachteiligte Gruppen ein hohes HIV-Risiko - eine Infektion zu 100 Prozent verhindert. Das Medikament könne zum "Gamechanger" werden, sagte Spinner. "Da liegt eine Chance für den Durchbruch in der Prävention."

Die Frage sei nun, ob das Mittel - wie von der Deutschen Aidshilfe, Aktivisten und vom UN-Programm UNAIDS gefordert - rasch und kostengünstig besonders in stark von HIV betroffenen Regionen zur Verfügung gestellt werden könne.

Eine Reihe von Studien zeigten zudem Behandlungserfolge über mittlerweile teils 25 Jahre. Es gehe aber um ausreichenden Zugang zu lebensrettenden Medikamenten in aller Welt. "In Deutschland haben wir hier im Allgemeinen kein Problem." Mehr als 95 Prozent der Menschen mit HIV bekommen hier Medikamente, die auch eine Übertragung des Virus unterbinden. Weltweit sind es nach UNAIDS-Zahlen jedoch 77 Prozent bei den Erwachsenen - und nur 57 Prozent bei Kindern bis 14 Jahren.

Auch in Deutschland fehlen bestimmte Medikamente

"Auch in Deutschland wurden neue Medikamente zuletzt nicht mehr eingeführt oder zurückgenommen, was mich sehr nachdenklich stimmt", sagte Spinner. Das betreffe vor allem Medikamente für Menschen, die seit vielen Jahren behandelt werden und die daher auf Reservemedikamente angewiesen seien. Hier müsse die Politik in Deutschland handeln.

Bei der Prävention sei auch in Deutschland "noch Luft nach oben", wie steigende Infektionszahlen bei Heterosexuellen, vor allem aber bei intravenös Drogenkonsumierenden zeigten. Spinner mahnte erneut auch in Bayern die Einrichtung von Drogenkonsumräumen und integrierte Hilfsangebote an, wie sie in anderen Bundesländern wie auch anderen Ländern bestehen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hier zu einem Umdenken aufgefordert - München will seit langem Drogenkonsumräume einrichten.

Auch die Aidshilfe erneuerte diese Forderung. Wer etwa schwule Männer oder intravenös Drogen konsumierende Menschen verfolge, statt sie mit Prävention zu versorgen, ernte steigende Infektionszahlen: "Das sehen wir gerade in Osteuropa, es gilt in gewissem Ausmaß aber auch in Deutschland", erläuterte die Aidshilfe.

Sorge um Erstarken der Rechten

Sorge bereitet Fachleuten die politische Entwicklung weltweit. "Wo rechte Kräfte erstarken, da sehen wir, dass die HIV-Infektionen zunehmen - weil die Risikogruppen kriminalisiert werden", sagte Spinner. Das zeige sich etwa in Osteuropa, ein Schwerpunktthema der Konferenz.

Fragen blieben nach der erneuten Heilung eines HIV-Patienten an der Berliner Charité. Bei diesem als "zweiten Berliner Patienten" bezeichneten Mann war nach einer Stammzelltransplantation im Zuge einer Krebsbehandlung das HI-Virus nicht mehr nachweisbar - obwohl der Spendende nicht über eine vollständige seltene HIV-Immunität verfügte.

"Es geht jetzt darum, das zu verstehen, um das Prinzip der Heilung im Rahmen neuer Optionen auch anderen Patienten anbieten zu können", sagte Spinner. Eine Stammzelltransplantation mit ihren hohen Risiken sei aber nur für Patienten mit einer lebensbedrohenden Krankheit ein Weg.