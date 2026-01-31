Die Diskussion um die Heldburger Kindergärten nimmt kein Ende. Im März 2025 mussten zwei Einrichtungen schließen. Der Stadtrat entschied sich damals für die Schließung der Kindergärten in Hellingen und Rieth – der in Gompertshausen blieb geöffnet. Während der Sitzung des Heldburger Stadtrats am Donnerstag wird die Emotionalität des Themas erneut deutlich. Etwa 50 Einwohner sind zu Gast und diskutieren in der Einwohnerfragestunde mit den Stadträten – sie werfen ihnen falsche Entscheidungen vor. Ein Stadtrat-Mitglied gibt sogar seinen Rücktritt bekannt.