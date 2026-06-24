Im südhessischen Langen ist ein Trinkwassernotstand ausgerufen worden. Aktuell werde deutlich mehr Wasser verbraucht, als zur Verfügung stehe, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Mit dem Notstand tritt ein Verbot in Kraft, durch das ab sofort Rasenflächen nicht mehr bewässert, private Schwimmbecken nicht mehr befüllt oder Fahrzeuge nicht mehr mit einem fließenden Wasserstrahl gewaschen werden dürfen. Auch die Bewässerung von Gärten und Grünflächen werden auf zweimal pro Woche reguliert. Einschränkungen gelten zudem auch für Gewerbebetriebe und Vereine.