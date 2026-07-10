Hitzewelle: Online-Angebot zeigt kühle Orte in Hessen

Ursprünglich war das Tool entwickelt worden, um Kommunen bei der Planung von Maßnahmen gegen Hitze zu unterstützen. Aber auch Bürger können mit Hilfe des Online-Angebots kühle Orte finden. In der Gesamtansicht kann man erkennen, dass das dicht besiedelte Rhein-Main-Gebiet wärmer ist als der Rest des Landes.