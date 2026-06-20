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  6. Nur noch in Südthüringen hohe Waldbrandgefahr

Hitzewelle Nur noch in Südthüringen hohe Waldbrandgefahr

Im Osten Thüringens ist die Waldbrandgefahr gesunken. Warum in Südthüringen weiterhin Einschränkungen möglich sind.

Hitzewelle: Nur noch in Südthüringen hohe Waldbrandgefahr
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In Ostthüringen ist die Waldbrandgefahr vorerst gesunken. (Symbolbild Foto: Robert Michael/dpa

Erfurt (dpa/th) - Gewitter und Regen haben die Waldbrandgefahr in Thüringen vorerst entschärft. Aktuell gilt die Waldbrandgefahrenstufe 4 nur noch in einem Zipfel in Südthüringen, wie aus einer entsprechenden Karte von ThüringenForst hervorgeht. Für den Osten des Landes wurde die Gefahrenlage auf Stufe 3 zurückgenommen. Bei der zweithöchsten Gefahrenstufe 4 können öffentlich zugängliche Feuerstellen und Grillplätze vom Forstamt geschlossen werden.

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Der Deutsche Wetterdienst hatte vor starken Gewittern in Thüringen gewarnt. Laut dem Lagezentrum gab es bis zum Morgen jedoch keine vermehrten Einsätze wegen Unwetter im Freistaat.