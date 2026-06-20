Hitzewelle: Nur noch in Südthüringen hohe Waldbrandgefahr

Erfurt (dpa/th) - Gewitter und Regen haben die Waldbrandgefahr in Thüringen vorerst entschärft. Aktuell gilt die Waldbrandgefahrenstufe 4 nur noch in einem Zipfel in Südthüringen, wie aus einer entsprechenden Karte von ThüringenForst hervorgeht. Für den Osten des Landes wurde die Gefahrenlage auf Stufe 3 zurückgenommen. Bei der zweithöchsten Gefahrenstufe 4 können öffentlich zugängliche Feuerstellen und Grillplätze vom Forstamt geschlossen werden.