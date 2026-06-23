Hitzewelle: Kühler Kopf mit Gottes Segen

Angesichts der anhaltenden Hitzewelle öffnet die Stadtkirche St. Peter in Sonneberg ihre Türen und lädt die Bürger dazu ein, eine Pause von den hohen Temperaturen einzulegen. Die Kirche bietet mit ihren dicken Mauern und dem angenehmen Raumklima einen willkommenen Rückzugsort, um sich abzukühlen, auszuruhen und neue Kraft zu schöpfen, teilt Suptursprecher Marcus Goldbach mit. Während der Öffnungszeiten, so heißt es, steht die Kirche allen Menschen offen – unabhängig von Alter, Herkunft oder Religionszugehörigkeit Besucher können die besondere Atmosphäre des Kirchenraums genießen, einen Moment der Stille finden oder einfach der Sommerhitze entkommen.