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  6. Kühler Kopf mit Gottes Segen

Hitzewelle Kühler Kopf mit Gottes Segen

Sonnebergs Stadtkirche öffnet ihre Türen als Ort der Abkühlung.

Hitzewelle: Kühler Kopf mit Gottes Segen
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Zuletzt am Samstag beim Demokratiefest war ein schattiges Plätzchen im Umfeld von St. Peter heiß begehrt. Foto: chz

Angesichts der anhaltenden Hitzewelle öffnet die Stadtkirche St. Peter in Sonneberg ihre Türen und lädt die Bürger dazu ein, eine Pause von den hohen Temperaturen einzulegen. Die Kirche bietet mit ihren dicken Mauern und dem angenehmen Raumklima einen willkommenen Rückzugsort, um sich abzukühlen, auszuruhen und neue Kraft zu schöpfen, teilt Suptursprecher Marcus Goldbach mit. Während der Öffnungszeiten, so heißt es, steht die Kirche allen Menschen offen – unabhängig von Alter, Herkunft oder Religionszugehörigkeit Besucher können die besondere Atmosphäre des Kirchenraums genießen, einen Moment der Stille finden oder einfach der Sommerhitze entkommen.

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Die Öffnung der Kirche ist ein kleiner Beitrag, um den Belastungen der Hitze entgegenzuwirken. Besonders ältere Menschen, Familien mit Kindern sowie Personen, die in stark aufgeheizten Wohnungen oder im Freien arbeiten, sind eingeladen, das Angebot zu nutzen.

Die Stadtkirche St. Peter ist während der Hitzewelle täglich Zwischen 8.30 bis 20 Uhr geöffnet. Alle Interessierten sind willkommen.